في وضح النهار.. أمريكية تقتلع عينيها بعد زيارة كنيسة!

أثارت حادثة مرعبة وقعت في ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية خوفا لدى المواطنين، إذ اقتلعت امرأة عينيها في الشارع بوضح النهار بعد خروجها من كنيسة محلية.

وأكد مسؤولون محليون أن عناصر شرطة مقاطعة أندرسون وفريق الإسعاف هرعوا إلى موقع الحادث الثلاثاء بعد تلقي إشعارات من المواطنين الذين شاهدوا المرأة وهي تتجول في الشارع حاملة عينيها في يديها، حسب قناة "فوكس نيوز".

وقال قائد الشرطة المحلية تشاد ماكبرايد، إن السيطرة على المرأة لتقديم المساعدة الطبية لها تطلبت جهود ثلاثة رجال، مشيرا إلى أنه الآن في قسم العناية المركزة وحالتها مستقرة.

ولم تحدد بعد هوية المرأة وسبب الحادث، فيما أكدت إحدى المصليات في الكنيسة أن المرأة حضرت القداديس عدة مرات في السابق.

المصدر: فوكس نيوز

نادر عبد الرؤوف