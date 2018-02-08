متحدث باسم دوتيرتي يكشف عن فتح الجنائية الدولية تحقيقا ضده

كشف متحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي عن فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات بارتكاب رئيس البلاد جرائم ضد الإنسانية في ظل حربه على تجارة المخدرات.

وأوضح المتحدث باسم الرئيس الفلبيني هاري روكي إن مدعية المحكمة الجنائية في لاهاي أبلغت السفارة الفلبينية بفتح "تحقيق أولي" في قضية مقتل الآلاف في حملة مكافحة المخدرات في الفلبين.

وقال: "بالطبع نعتبر هذا القرار مضيعة للوقت والموارد"، مضيفا أن دوتيرتي يكتفي "باستخدام قانوني للقوة" في مواجهة التهديدات ضد الدولة والمواطنين.

وكانت الشرطة الفلبينية أعلنت عن قتل حوالى 4000 شخص اتهمتهم بتهريب وتعاطي المخدرات، كما تحقق السلطات في أكثر من 2000 عملية قتل أخرى "متصلة بالمخدرات" ارتكبها مجهولون.

ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن عدد القتلى الحقيقي يبلغ ضعفي الأرقام الرسمية، في حين تؤكد الشرطة أنها تتحرك في إطار الدفاع المشروع عن النفس.

المصدر: أ ف ب

ألكسندر توميلين