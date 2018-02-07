اتفاق مبدئي حول تشكيل حكومة جديدة في ألمانيا

توصل حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى اتفاق مبدئي مع الاشتراكيين الديمقراطيين حول تشكيل حكومة جديدة في ألمانيا، حسب مصادر قريبة من المفاوضات الحزبية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن سياسي من المحافظين الذين تقودهم ميركل نبأ التوصل إلى الاتفاق المبدئي، فيما لم يؤكد مصدر آخر إتمام الاتفاق، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك خلافات بين الأحزاب بشأن بعض المسائل.

وفي هذا السياق أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن الحزب الاشتراكي الديمقراطي سيحصل على حقائب الخارجية والمالية والعمل في الحكومة الجديدة. وأوضحت أن حقيبة وزير الخارجية سيحصل عليها زعيم الحزب مارتين شولتز.

بدوره، سيحصل حليف ميركل، رئيس وزراء إقليم بافاريا وزعيم الاتحاد المسيحي الاجتماعي هورست زيهوفر، المعروف بمواقفه المتشددة إزاء المهاجرين، على منصب وزير الداخلية.

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ومن المتوقع أيضا أن يحصل حزب ميركل على حقيبة الاقتصاد التي كانت في وقت سابق من نصيب الاشتراكيين الديمقراطيين.

واستمرت الجولة الحاسمة من المشاورات بين الاتحاد المسيحي الديمقراطي بقيادة ميركل وحليفها الاتحاد المسيحي الاجتماعي بقيادة زيهوفر والحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة مارتين شولتز نحو 24 ساعة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الاتفاق حول تشكيل حكومة ائتلافية مساء اليوم الأربعاء أو صباح الخميس.

وتجدر الإشارة إلى أن أنجيلا ميركل التي فاز حزبها في الانتخابات التشريعية الأخيرة، تعثرت في تشكيل الحكومة منذ سبتمبر/أيلول 2017.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف