إيران تسجن "جاسوسا نوويا أمريكيا"

قضت محكمة إيرانية بالسجن 6 سنوات على شخص إيراني لقيامه ببيع معلومات عن برنامج طهران النووي إلى الولايات المتحدة ودولة أوروبية.

وقال مدعي عام طهران عباس جعفري دولت آبادي إن "الشخص المدان التقى 9 مرات مع عملاء أمريكيين وأوروبيين لتسليم معلومات عن العقوبات والمسائل النووية وتلقى مبالغ مالية غير محددة في مقابل ذلك".

وأضاف: "صدر الحكم على هذا الشخص بالسجن 6 سنوات وإعادة الأموال ومصادرتها".

وأيّدت المحكمة العليا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حكما بإعدام أحمد رضا جلالي، وهو أكاديمي إيراني، كان يعيش في السويد، أدين بتقديم معلومات إلى إسرائيل لمساعدتها في اغتيال عدد من العلماء النوويين البارزين.

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وقتل أربعة علماء إيرانيين على الأقل بين 2010 و2012، فيما قالت طهران إنها "عمليات اغتيال تسعى لتعطيل جهودها في إنتاج طاقة نووية".

المصدر: رويترز