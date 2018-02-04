"وزير إعلام داعش" في قبضة الأمن التركي!

ألقت السلطات التركية، اليوم الأحد، القبض على ما يسمى بـ"وزير إعلام داعش" الإرهابي، عمر ياتاك في العاصمة التركية أنقرة.

وذكرت وكالة "الأناضول"، أن "مديرية أمن أنقرة تلقت معلومات استخباراتية، تفيد بوجود ياتاك في العاصمة، وعلى إثرها شنّت وحدة مكافحة الإرهاب، عملية تمكنت خلالها من القبض عليه".

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وبحسب الوكالة فإن "ياتاك" يشرف على إدارة المنابر الإعلامية لتنظيم "داعش"، ويقف خلف العديد من العمليات الإرهابية في تركيا.

ولفتت الوكالة إلى أنه بعد القبض عليه، ومثوله أمام المحكمة التي اتخذت بدورها قرارا بحبسه، إلا أنها لم تحدد الفترة الزمنية.

المصدر: الأناضول

أحمد باديان