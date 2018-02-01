زجاجة حارقة على منزل زعيمة ميانمار

ألقيت قنبلة حارقة صباح الخميس على منزل الزعيمة المدنية لاتحاد ميانمار، أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام .

وقال المتحدث باسم حكومة ميانمار زاو هتاي إن العبوة استهدفت المنزل الذي أقامت فيه أونغ على مدى سنوات في رانغون.

وذكر المتحدث أن الزعيمة لم تكن في المنزل عند وقوع الحادث ولم يصب أحد لكن هناك بعض الأضرار المادية.

وأشار هتاي إلى أن أونغ كانت في العاصمة نانبيداو حيث تقيم معظم الوقت. ومن المقرر أن تلقي كلمة في ذكرى مرور عامين على تولي حزبها، الرابطة الوطنية للديموقراطية، زمام الحكم في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن أونغ سان سو تشي، بقيت قيد الإقامة الجبرية على مدى 15 عاما. ولكن حزبها فاز في الانتخابات بشكل كاسح في بداية 2016 ما جعلها تنتقل إلى حكم البلاد في أبريل من نفس العام.

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وتعرضت أونغ لانتقادات شديدة في الفترة الأخيرة على خلفية أزمة الروهينغا وعدم تعاطفها مع اللاجئين وصمتها حول دور الجيش في ملاحقة هذه الأقلية المسلمة وهو ما تعتبره الأمم المتحدة "حملة تطهير عرقي".

المصدر: afp.com

ادوارد سافين