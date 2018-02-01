الكونغرس الأمريكي لا ينوي نشر الجزء السري من "تقرير الكرملين"

صرح السناتور بن كاردين، نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الأمريكي، بأن الكونغرس لن ينشر الجزء السري مما أطلق عليه "تقرير الكرملين".

وقال كاردين لوكالة نوفوستي أمس الأربعاء ردا على سؤال حول نية الكونغرس نشر الجزء السري من التقرير من عدمه: "الجزء السري؟ كلا، لا يمكننا ذلك، هذا غير مسموح به".

وكان وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين قد أعلن في وقت سابق، أن الجزء السري من تقرير الكرملين، والذي يتضمن توصيات للكونغرس حول العقوبات، يشمل نحو 100 صفحة، معتبرا أن الكونغرس سيكشف هذه المعلومات.

يذكر أن وزارة المالية الأمريكية نشرت في 30 يناير ما سمي بـ"تقرير الكرملين"، وضمت القائمة أسماء 214 شخصية بينهم مقربون من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزراء في الحكومة الروسية، ومسؤولون حكوميون ورجال أعمال كبار.

وتم أعداد القائمة بموجب "قانون مكافحة أعداء أمريكا عبر العقوبات"، الذي أقر في الصيف الماضي. وإدراج الأشخاص المذكورين في القائمة لا يعني فرض عقوبات عليهم تلقائيا، لكنه ينوه بإمكانية اتخاذها في المستقبل.

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ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقرير المالية الأمريكية بأنه "خطوة غير ودية"، تضر بالعلاقات الروسية الأمريكية عامة. وأضاف أن موسكو لا ترى مصلحة لها في تقليص العلاقات مع واشنطن، وأنها ستمتنع عن الخطوات الجوابية وستراقب تطورات الوضع عن كثب.

وأشار بوتين إلى أنه يجب التركيز على شؤون روسيا الداخلية قبل كل شيء، فالمثل الدارج يقول "الكلاب تنبح والقافلة تسير"!

المصدر: نوفوستي

متري سعيد