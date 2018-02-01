الشيوخ البولندي يقر قانونا بشأن "الهولوكوست" تعارضه إسرائيل

أقر مجلس الشيوخ البولندي، مساء الأربعاء، قانونا يقضي بالدفاع عن صورة البلاد ويحظر استخدام عبارة "معسكرات الموت البولندية" في الحديث عن المعسكرات النازية وهو ما تعارضه إسرائيل.

وجاء إقرار القانون، الذي يحتاج مصادقة الرئيس البولندي أندريه دودا ليدخل حيز التنفيذ، بعد ساعات من إبداء الولايات المتحدة "قلقها" إزاء القانون الجديد، محذرة في الوقت ذاته وارسو من "تداعياته" عليها.

واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أن التشريع الجديد ستكون له "تداعيات" على "مصالح بولندا وعلاقاتها الاستراتيجية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة وإسرائيل"، مضيفه أن الانقسامات المحتملة بين الحلفاء "لا تفيد إلا منافسينا".

وترى السلطات الحاكمة في بولندا أن القانون يهدف إلى تفادي أن تنسب "للأمة أو الدولة البولندية" جرائم ارتكبها النازيون.

وكان الرئيس البولندي وعد الأحد الماضي، بأنه سيجري تقييمه "النهائي للأحكام القانونية الإجرائية بعد استكمال عمل البرلمان والتحليل الدقيق للشكل النهائي للقانون".

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واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، بولندا بالسعي لإنكار التاريخ من خلال هذا التشريع، وقال "نحن لا نتسامح مع تحوير الحقيقة وإعادة كتابة التاريخ أو إنكار الهولوكوست".

وأجرى نتنياهو لاحقا مكالمة هاتفية مع نظيره البولندي ماتيوش مورافيتسكي اتفق خلالها الطرفان على "فتح حوار فوري" للتوصل إلى تفاهم حول هذا التشريع، وفق مكتب نتنياهو.

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ويحيي اليهود في 27 يناير/كانون الثاني من كل عام، في كافة أنحاء العالم ذكرى "المحرقة" التي ارتكبت بحقهم خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945) على يد الزعيم الألماني أدولف هتلر، وكانت معظم أحداثها في بولندا.

ويحظر القانون استعمال أي عبارة تربط بولندا بالجرائم النازية التي ارتكبت ضد الإنسانية، مثل استعمال مصطلح "المحارق البولندية" أو "أفران الغاز في بولندا"، معتبرين أنه يجب على كل من يكتب أو يصرح عن هذه الفترة التأكيد على أن هذه الأماكن بنيت وأديرت من قبل النازيين بعد احتلالهم بولندا عام 1939.

المصدر: وكالات

أحمد باديان