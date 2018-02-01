اليابان.. مقتل 11 شخصا بحريق في مأوى للعجزة

أعلنت السلطات اليابانية، الخميس، مقتل 11 شخصا في حريق اندلع مساء الأربعاء، في مأوى للعجزة شمال اليابان.

وقال المتحدث باسم الشرطة اليابانية إن "أجهزة الطوارئ تلقت في تمام الساعة 11:42 قبيل منتصف الليل (14:42 ت غ)، اتصالا يفيد باندلاع حريق كبير في مأوى للعجزة في سابورو في هوكايدو، الجزيرة الكبيرة شمال البلاد".

وتابع المتحدث قوله إن"القتلى الـ11 جميعهم من المسنين، 8 رجال و3 نساء، كانوا من بين 16 عجوزا يقيمون في المأوى الذي تديره منظمة محلية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "العجزة الـ5 الباقين أصيبوا بجروح طفيفة".

11 killed in fire at residence for elderly in Japan’s Sapporo city https://t.co/hAArpaf6j6pic.twitter.com/sXsBr60bVp — Hindustan Times (@htTweets) ١ فبراير، ٢٠١٨

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وأشار إلى أن أسباب اندلاع الحريق لا تزال مجهولة حتى الآن، وقد فتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

وفي السياق ذاته، ذكرت شبكة التلفزيون اليابانية العامة "أن أتش كي" أن المأوى المنكوب كان يوفر مسكنا بتكلفة منخفضة للعجزة، ويساعدهم على إيجاد عمل يناسبهم.

المصدر: أ ف ب

أحمد باديان