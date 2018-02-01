موسكو: لا مبرر لفتح تحقيق أممي بحق إيران

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أمس الأربعاء، أن بلاده لا ترى حتى الآن ما يستوجب فتح أي تحقيق بحق إيران على صعيد المنظمة الدولية.

كما علق نيبينزيا على الاتهامات الأمريكية لطهران بتطوير صواريخ محظورة أمميا، وبالتحديد ما استعرضته السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أمام أعضاء مجلس الأمن، من نماذج صواريخ زعمت أن إيران تقدمها للحوثيين في اليمن، قائلا: "علينا أن نفهم أولا عمّ تتحدث (هايلي). لأننا كما ذكرت سابقا، قد سمعنا أحاديث غامضة حول هذا الموضوع، خالية من أي شيئ محدد. هذا ما يجب أن نراه، فكيف يمكن إصدار أحكام متسرعة، قبل أن نعرف حقيقة الأمر".

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وذكر نيبينزيا أن أجهزة الأمم المتحدة تتضمن لجنة خاصة هي لجنة العقوبات، التي من شأنها البت في هذا الموضوع.

المصدر: نوفوستي

متري سعيد