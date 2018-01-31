إعفاء مدير جهاز الأمن في أوزباكستان من منصبه

ذكرت صحيفة صوت الشعب الرسمية في أوزبكستان، اليوم الأربعاء، أن رئيس جهاز الأمن في أوزبكستان رستم عناياتوف أعفى من منصبه.

وترأس عناياتوف (73 عاما) جهاز الأمن منذ عام 1995، وكان أحد العناصر الرئيسية في حكومة أوزبكستان.

وأفادت الصحيفة بأن عبدولايف، النائب العام السابق (51 عاما) حل محل عناياتوف على رأس الأمن، ولم تعلق وزارة الخارجية على الخبر.

وبعد وفاة الرئيس إسلام كريموف في العام 2016، كان يُنظر إلى عناياتوف على أنه من أكثر الشخصيات نفوذا في البلاد، إلا أن نفوذه تقلص بشكل ملحوظ منذ بدأ الرئيس الجديد، شوكت ميرزيايف، في تعزيز سلطته عبر تعيين وزيرين جديدين للدفاع والداخلية.

ويرى مراقبون أن ميرزيايف، بقراره إعفاء عناياتوف من منصبه، أصبح "حاكما حقيقيا لجمهوريته"، وأن صلاحيات جهاز الأمن الوطني ستتقلص.

وكان الرئيس ميرزيايف دعا أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى إصلاح الجهاز من أجل "ضمان الأمن الخارجي والداخلي".

المصدر: رويترز + أ ف ب

قدري يوسف