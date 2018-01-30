مدير الاستخبارات الخارجية الروسية قام بزيارة لواشنطن

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف أن التعاون الاستخباراتي بين موسكو وواشنطن مستمر، مشيرا إلى أن مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين زار واشنطن.

وفي برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا 1" التلفزيونية أوضح أنطونوف، اليوم الثلاثاء، أن ناريشكين أجرى مشاورات مع زملائه الأمريكيين حول التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

وأشار السفير إلى أن الاتصالات بين استخبارات الدولتين لم تنقطع حتى في الفترات الأكثر صعوبة، مذكّرا بأن الولايات المتحدة سلمت روسيا معلومات ساعدت على إحباط هجوم إرهابي ضخم في مدينة سان بطرسبورغ. وختم أنطونوف قائلا: "السياسة سياسة والعمل عمل.. يجب التمييز بين الشعارات والعمل الحقيقي".

من جهته أفاد السفير الأمريكي في موسكو، جون هانتسمان، بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مايك بومبيو أجرى الأسبوع الماضي "أهم لقاء مع زملائه الروس حول مكافحة الإرهاب على أعلى مستوى، وهو ما لم نشهده منذ وقت طويل جدا".

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف