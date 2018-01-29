أداة الجريمة سيارة إسعاف.. تفجير كابل الدموي أودى بحياة 103 أشخاص

أعلن وزير الداخلية الأفغاني ويس أحمد بارماك عن ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الذي هز السبت الماضي العاصمة كابل إلى 103 قتلى و235 جريحا.

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وأكد الوزير في بيان له أمس الأحد أن عددا من عناصر الشرطة بين القتلى والجرحى جراء الهجوم الدموي الذي أعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عنه.

ووقع الهجوم صباح السبت أمام المقر القديم لوزارة الداخلية، حيث تمكنت سيارة إسعاف محملة بالمتفجرات من عبور نقطة التفتيش، وذلك في إحدى أكثر المناطق تحصينا حيث تنتشر السفارات الأجنبية والمباني الحكومية.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف