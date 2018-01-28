كولومبيا.. قتلى وعشرات الجرحى من الشرطة جراء سلسلة هجمات

شهدت كولومبيا 3 هجمات على عناصر الشرطة خلال الساعات الـ24 الماضية ما أسفر عن مقتل ثمانية من أفراد الأمن على الأقل وإصابة عشرات الأشخاص الآخرين.

وأفادت صحيفة El Heraldo بأن الهجوم الثالث والأخير اليوم أدى إلى مقتل شرطيين اثنين وإصابة ثالث في مدينة سانتا روسا ديل سور شمال البلاد، بسبب انفجار عبوة ناسفة في محيط مركز للشرطة.

وكان تفجيران مماثلان هزا ميناء بارانكيليا أمس وصباح اليوم وأسفرا عن مقتل 5 من الشرطة على الأقل وإصابة 41 آخرين.

وأعلنت الشرطة مكافأة بمبلغ 50 مليون بيسو (نحو 17.7 ألف دولار) لمن يقدم معلومات عن المهاجمين، واعتقلت رجلا يبلغ من العمر 31 عاما وستوجه إليه تهمة القتل العمد والإرهاب واستخدام المواد المتفجرة، حسب النائب العام نيستور مارتينيز.

وحملت السلطات المحلية في البداية مهربي المخدرات المسؤولية عن الجرائم، لكن شرطة بارانكيلا ذكرت سابقا أن الهجومين في المدينة نفذا من قبل شخصين مرتبطين بميلشيات "جيش التحرير الوطني"(المتمردين الكولومبيين).

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف