قنبلة أمريكية تثير الفزع وسط هونغ كونغ

أجلت السلطات الصينية أكثر من 1300 شخص، بعد العثور على قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية غير منفجرة تزن 450 كيلوغراما في موقع بناء أحد خطوط المترو بوسط هونغ كونغ.

وذكرت صحيفة "South China Morning Post"، أنه تم اكتشاف القنبلة، التي يبلغ طولها 140 سم وقطرها 45 سم، صباح السبت، على عمق 15 مترا، من قبل عمال يعملون في بناء خط مترو جديد في منطقة وان تشاي الصينية.

ويعمل مهندسو تفكيك الألغام ورجال الشرطة والإطفاء في الموقع، كما تم تطويق المكان على مسافة 400 متر لضمان سلامة سكان المدينة.

وتمكن المتخصصون من تحديد نوع القنبلة، مؤكدين أنها من نوع " ANM-65"، حيث تم إسقاطها في الفترة بين عامي 1941 و 1945 من قبل قاذفات أمريكية في ذروة الحرب العالمية الثانية. وتحتوي القنبلة على 250 كغ من المواد المتفجرة.

ونقلت الصحيفة عن قائد مهندسي تفكيك الألغام أن أحد الصواعق أصيب بأضرار، مما يجعل أي حركة للقنبلة خطيرة للغاية. وفي حال حدوث انفجار، فإن نصف قطر الضرر يمكن أن يصل إلى 200 متر، في حين أن شظايا القنبلة يمكن أن تنتشر لمسافة تصل إلى 2 كم.

ويشار إلى أن هذه ليست القنبلة الأولى التي يتم العثور عليها في هونغ كونغ، حيث تم العثور على قنبلة أمريكية يصل وزنها إلى 220 كغ في موقع للبناء في يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

المصدر: وكالات

نادر همامي