الصين تحتجز مواطنا سويديا نشر كتبا عن حياة الرئيس شي جين بينغ

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس السبت، عن قلقها لاحتجاز الصين الناشر السويدي قوي مين هاي المقيم في هونغ كونغ، ودعت إلى السماح له بمغادرة البلاد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في بيان: "نشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال المواطن السويدي قوي مين هاي".

وأضافت: "ندعو السلطات الصينية إلى توضيح الأسباب والأسس القانونية لإلقاء القبض على السيد قوي واحتجازه وندعوها للكشف عن مكانه والسماح له بحرية الحركة وحرية مغادرة الصين".

من جهتها، أشارت الحكومة السويدية إلى أن قوي، الذي نشر كتبا عن الحياة الشخصية للرئيس الصيني شي جين بينغ وقادة آخرين للحزب الشيوعي، احتجز الأسبوع الماضي أثناء سفره مع دبلوماسيين سويديين سعيا للحصول على علاج طبي في بكين.

ودعا سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين السلطات الصينية، إلى إطلاق سراح قوي على الفور، وكرر مطالب ستوكهولم في هذا الشأن.

المصدر: رويترز

رُبى آغا