ترامب "مدمن تويتر" يكشف متى ومن يكتب له تغريداته

أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقادات في أكثر من مرة، بسبب إدمانه على استخدام موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقد كشفت صحيفة "Evening Standard"، أن الرئيس الأمريكي أحيانا يكتب بنفسه التغريدات، وعندما يكون مشغولا يملي ما يريد أن ينشره على الموظفين وهم يقومون بالكتابة والنشر.

كما أوضح ترامب أنه عادة ما يكتب تغريداته على تويتر جالسا على سريره، أو على مائدة الفطور أو العشاء.

وقال ترامب: "عموما أستطيع فعل ذلك في الصباح الباكر أو في المساء، أما إذا كنت مشغولا جدا، فإنني أقوم بإملاء ما أريد على أحد الموظفين لينشره".

المصدر: وكالات

نادر همامي