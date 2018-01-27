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40 قتيلا و140 جريحا جراء تفجير وسط كابل

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أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية أن 40 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 140 آخرون جراء تفجير دوى اليوم السبت وسط العاصمة الأفغانية كابل.

وأفادت قناة "تولو نيوز" الأفغانية بأن التفجير وقع أمام المقر القديم لوزارة الداخلية، ونقلت عن المتحدث باسم الوزارة نصرت الله رحيمي توضيحه أن العبوة الناسفة كانت مزروعة داخل سيارة إسعاف وتم تفجيرها بعد عبورها أول حاجز أمني في المنطقة.

ونقلت "تولو نيوز" عن مسؤولين في مستشفى الطوارئ في العاصمة أنه مكتظ بالجرحى لا يمكنه قبول مزيد من المصابين.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن الهجوم وقع في منطقة تنتشر فيها السفارات الأجنبية والمباني الحكومية، بما في ذلك مقر مجلس السلم الأعلى.

وأعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن التفجير، بعد أسبوع من هجومها على فندق "إنترناشينال" في كابل والذي أودى بأرواح أكثر من 20 شخصا.

المصدر: رويترز + تولو نيوز

نادر عبد الرؤوف

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