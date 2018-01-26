برلين تنكر تصريحات نتنياهو بشأن لقائه مع ميركل

نفت برلين ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أكدت له تفهم الحكومة الألمانية لموقف إسرائيل إزاء اتفاق إيران النووي.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصادر دبلوماسية ألمانية قولها إن برلين تدرك عموما قلق إسرائيل فيما يتعلق بصواريخ إيران الباليستية وسياساتها في المنطقة، لكنها تؤيد تأييدا تاما، جنبا إلى جنب مع الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، الصفقة النووية المبرمة بين طهران ومجموعة 5+1 في عام 2015.

وجاء ذلك تعليقا على إعلان نتنياهو للصحفيين، في أعقاب اجتماعه مع ميركل على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الأربعاء، أن المستشارة الألمانية أعربت عن تفهمها لقلق إسرائيل إزاء الاتفاق النووي، "بالرغم من اختلاف وجهات نظر الدولتين بشأن سبل التعامل مع الاتفاق".

وتعتبر إسرائيل أحد أبرز معارضي الاتفاق النووي الذي أصبح على وشك الانهيار في ظل بروز خلافات بين طهران وواشنطن، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري أنه لا ينوي تمديد تجميد العقوبات ضد إيران بموجب الصفقة مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر إذا لم يدفن الاتفاق حيا.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

نادر عبد الرؤوف