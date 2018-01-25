الشرطة الإيطالية تعتقل 31 شخصا لارتباطهم بالمافيا

قالت الشرطة الإيطالية، الخميس، إنها ألقت القبض على 31 شخصا للاشتباه بتورطهم في أنشطة للجريمة المنظمة (المافيا) في ضاحية أوستيا الساحلية بالعاصمة روما.

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وأضاف مسؤول بالشرطة أن أحد المشتبه بهم لا يزال هاربا، وأنه يعتقد أن أسرة "سبادا" تدير تلك العصابة.

وتخضع أوستيا، المنطقة الوحيدة ضمن 15 منطقة في روما، لإدارة مباشرة من الحكومة المركزية بسبب الانتشار المزعوم للمافيا في المنطقة، بعد أن أدى تحقيق واسع يعرف باسم "عاصمة المافيا" إلى اعتقال العشرات عام 2014.

من المهم الإشارة إلى أن الشرطة الإيطالية ألقت القبض، الثلاثاء، على 45 عضوا في مافيا "كامورا" في مدينة نابولي.

وتعد مافيا "كامورا" الأكثر عنفا بين المافيات الإيطالية، وذاع صيتها بعد نشر الكتاب المثير للصحفي روبرتو سافيانو، والذي حمل عنوان "غومورا"، وقد تحدث فيه عن تحكم المافيا بعمليات التخلص من النفايات الكيميائية السامة، والتي كانوا يدفنونها في باطن الأرض.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي