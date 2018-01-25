قيادي بحزب يميني ألماني دعا لمنع الآذان يستقيل ويعتنق الإسلام

اعتنق قيادي ألماني بحزب (AFD) البديل من أجل ألمانيا (أقصى اليمين) الإسلام بعد يوم واحد من تقديمه الاستقالة من قيادة الحزب.

وبقي آرثر فاغنر في صفوف الحزب الذي يقول إن الإسلام "لا ينسجم مع دستور ألمانيا"، ويدعو لحظر المآذن والنقاب.

بدوره أصدر الحزب بيانا قال فيه إنه "يؤيد الحق الدستوري في الحرية الدينية بغض النظر عن اعتناق فاغنر للإسلام".

وأصبح حزب البديل من أجل ألمانيا ثالث أكبر حزب في البرلمان، بعد الانتخابات العامة التي أجريت في سبتمبر الماضي.





المصدر: وكالات