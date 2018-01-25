حسناء كورية جنوبية تقود شرودر إلى قفص الزوجية!

أفادت وكالة أنباء "يونهاب" بأن المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، يعتزم الاقتران رسميا خلال العام الجاري بمحبوبته الكورية الجنوبية كيم سو-يون.

وذكرت الوكالة أن شرودر البالغ من العمر 74 عاما، قد أعلن اليوم في مؤتمر صحفي في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول أنه سيتزوج قريبا من كيم سو-يون، وهي في العقد الرابع من عمرها.

وأوضحت "يونهاب" أن المستشار الألماني السابق كشف أنه يعتزم الزواج تحديدا خلال فصل الخريف من العام الجاري، لافتا إلى أن تحديد تاريخ ومكان حفل الزفاف سيعلن لاحقا.

وأسر العريس المقبل بأنه يخطط للعيش في كل من كوريا الجنوبية وألمانيا، مشيرا إلى أنه من المهتمين بتاريخ كوريا وثقافتها وفنونها.

وأعرب شرودر عن أمله في أن يزور المناطق الأخرى في كوريا الجنوبية وأن يجرب حياة نسبائه الجدد من الكوريين الجنوبيين.

وشدد المستشار الألماني السابق على أن قضية الطلاق من زوجته السابقة كان بسبب طلبها، ولا علاقة "لكيم أبدا" بذلك.

شرودر كان التقى كيم لأول مرة في اجتماع دولي للرؤساء التنفيذيين عقد قبل عامين. وسعيدة الحظ تشغل منصب رئيسة المكتب التمثيلي الكوري الجنوبي في هيئة التنمية الاقتصادية بشمال الراين في ولاية فستفالن في ألمانيا، كما تعمل أيضا مترجمة للمستشار السابق شرودر.

المصدر: يونهاب

محمد الطاهر