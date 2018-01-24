مقدونيا تغير تسمية مطارها "إرضاء" لليونان

أعلن رئيس وزراء مقدونيا زوران زاييف، أن بلاده ستغير تسمية مطار "الإسكندر الكبير" في سكوبيي، لإظهار "التزامها القوي" بإنهاء خلاف مع اليونان على خلفية استخدام اسم مقدونيا.

وقال زاييف عقب محادثات مع نظيره اليوناني ألكسيس تسيبراس في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: إن "الخطوة تهدف عمليا إلى إظهار قوة التزامنا بإيجاد حل".

وتابع رئيس الوزراء، أن "الطريق السريع الذي يحمل الاسم ذاته، والذي يصل الشمال بالجنوب وصولا إلى الحدود اليونانية ستطلق عليه تسمية - طريق الصداقة السريع".

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وتعترض اثينا على استخدام الجمهورية الصغيرة في البلقان، والتي نالت استقلالها في 1991، اسم مقدونيا، وهو الاسم الذي استخدمته هذه المنطقة التابعة ليوغوسلافيا السابقة منذ أربعينات القرن الماضي.

ويعرقل هذا الاعتراض مساعي مقدونيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتعتبر اثينا ان احتفاظ مقدونيا بالاسم يوحي بأن لسوكبيي مطامع حدودية في منطقة مقدونيا اليونانية حيث تقع مدن كبرى مثل سالونيكي وكافالا، فضلا عن أنها كانت عاصمة الاسكندر المقدوني مؤسس واحدة من أقدم الإمبراطوريات في التاريخ القديم، والذي يشكل مصدر اعتزاز لليونانيين.

المصدر: أ ف ب