الوفد الأمريكي في دافوس يتجنب التواصل مع الروس

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش أن أعضاء الوفد الأمريكي المشارك في منتدى دافوس الاقتصادي يتجنبون التواصل مع الممثلين الروس.

وقال دفوركوفيتش إن أعضاء الوفد الروسي جاهزون للحوار ولكن الأمريكيين "يتخفون".

وانطلقت فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي أمس الثلاثاء في شرق سويسرا وتستمر حتى يوم الجمعة بمشاركة رجال أعمال وشخصيات رفيعة المستوى من مختلف الدول لبحث القضايا الاقتصادية.

وتشارك روسيا في منتدى دافوس هذا العام بوفد حكومي كبير يترأسه نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش، ويضم وزير الطاقة ألكسندر نوفاك وعددا من المسؤولين، إضافة إلى ممثلين عن الشركات الروسية.

المصدر: وكالات

ألكسندر توميلين