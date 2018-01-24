وزير بريطاني للأوروبيين: لا تقلقوا لن نرحّلكم!

أعلن وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز لمواطني الكتل الذين يعيشون في بريطانيا، أن عليهم ألا يقلقوا من انسحاب بلاده من التكتل قائلا، إنهم "لن يرحلوا من بريطانيا".

وقال ديفيز أمام اللجنة البرلمانية: "من النقاط الشائكة المحتملة في حماية حقوق المواطنين مسألة حقوق التصويت في دول أخرى، وهي مسألة ربما يضطر وزراء بريطانيون لحسمها عن طريق مفاوضات ثنائية".

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يذكر أن بريطانيا أجرت يوم الـ23 يونيو/حزيران من عام 2016، استفتاء شعبيا عاما حول استمرار عضويتها في الاتحاد الأوروبي أو الانسحاب منه.

وبحسب البيانات النهائية، فقد صوتت أكثرية البريطانيين لخروج البلاد من التكتل، بنسبة 51.9 بالمئة، وبعدها قام رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون، بتقديم استقالته.

المصدر: رويترز