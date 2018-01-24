تركيا تحتجز 150 شخصا انتقدوا "غصن الزيتون"

أكدت وسائل الإعلام التركية أن السلطات احتجزت 150 شخصا "لنشرهم دعاية إرهابية" على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحملة العسكرية ضد المقاتلين أكراد في مدينة عفرين شمالي سوريا.

وتستهدف عملية "غصن الزيتون" التركية وحدات كردية سورية تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية وامتدادا لحزب العمال الكردستاني، الذي يخوض منذ عام 1984 تمردا في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية.

وقال "حزب الشعوب الديمقراطي" التركي المؤيد للأكراد، وهو ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان التركي إن "المحتجزين بينهم سياسيون وصحفيون ونشطاء بسبب تدويناتهم على وسائل التواصل الاجتماعي".

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن ضباط قولهم إن "الشرطة شنت عمليات في 31 إقليما ووضعت 11 مشتبها في الحبس الاحتياطي لحين محاكمتهم، فيما أطلق سراح سبعة"، ولا يزال يحقق مع الباقين ومجموعهم 132 شخصا .

وذكر مسؤولون من الشرطة أن الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مراقبة باستمرار وكل المستخدمين الذين ينشرون دعاية الجماعات الإرهابية سيحاكمون".

المصدر: رويترز