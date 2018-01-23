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أفغانستان.. تسجيل إصابتين بفيروس إنفلونزا الطيور المعدي

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أفغانستان.. تسجيل إصابتين بفيروس إنفلونزا الطيور المعدي
Reuters Ahmad Masood
انفلونزا الطيور في أفغانستان - أرشيف
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نقلت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، عن وزارة الزراعة الأفغانية، إصابة شخصين بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى.

وكشف عن فيروس "H5" في ضواحي العاصمة كابل عقب نفوق 6 من الطيور الداجنة، وكذلك في قرية باغرامي القريبة من العاصمة حيث نفق 15 طيرا، بحسب بيان المنظمة العالمية.

ولم يكشف لحد الآن نوع الفيروس أو جنس الطيور النافقة.

المصدر: رويترز

هاشم الموسوي

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