أفغانستان.. تسجيل إصابتين بفيروس إنفلونزا الطيور المعدي

نقلت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، عن وزارة الزراعة الأفغانية، إصابة شخصين بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى.

وكشف عن فيروس "H5" في ضواحي العاصمة كابل عقب نفوق 6 من الطيور الداجنة، وكذلك في قرية باغرامي القريبة من العاصمة حيث نفق 15 طيرا، بحسب بيان المنظمة العالمية.

ولم يكشف لحد الآن نوع الفيروس أو جنس الطيور النافقة.

المصدر: رويترز

هاشم الموسوي