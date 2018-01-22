البيت الأبيض: سنبرم اتفاق الهجرة فقط إذا كان في مصلحة أمريكا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيبرم اتفاقا بشأن الهجرة، فقط إذا رأى أن ذلك في مصلحة البلاد.

ونقلت سارة ساندرز عن ترامب قوله: "سنبرم اتفاقا طويل الأجل بشأن الهجرة، فقط إذا كان في مصلحة بلادنا".

وكان بيان سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه لن يبدأ مفاوضات بشأن الهجرة لحين موافقة الديمقراطيين على إعادة عمل الحكومة، وأكد أن "التفاوض لن يحصل على وضع المهاجرين غير القانونيين في الوقت الذي يحتجز فيه الديمقراطيون المواطنين الشرعيين رهائن لمطالبهم التي تتسم بالرعونة" حسب البيان.

يذكر أن مؤسسات الحكومة الفدرالية الأمريكية توقفت السبت الماضي، عن العمل بشكل جزئي بعد فشل مجلس الشيوخ في إقرار موازنة 2018 رغم المفاوضات المكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين.

المصدر: رويترز

هاشم الموسوي