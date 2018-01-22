إيطالي يقتل زوجته ويطلق النار على المارة

أفادت صحيفة "La Repubblica"، بأن رجلا إيطاليا متحصنا في شرفة شقته في بلدة "بيلونا" بمحافظة كازيرتا قتل زوجته، وأصاب 5 أشخاص جراء عيارات نارية أطلقها من بندقية.

ووفقا لمعطيات الصحيفة الإيطالية، فإن الرجل المذكور صرخ قبيل الشروع بإطلاق النار على المارة قائلا: "قتلت زوجتي للتو".

وأضافت الصحيفة، أن ابنة القاتل البالغة من العمر 14 عاما، تمكنت من الهرب من الشقة والنجاة من القتل.

ووصلت إلى مكان الحادثة قوة أمنية طوقت المبنى، من بينها ضباط مختصون في محاورة المجرمين وإقناعهم بتسليم أنفسهم، ولا تزال المفاوضات جارية بين الشرطة والجاني، ولم يعرف لغاية الآن دوافع ومسببات الجريمة.

المصدر: تاس

علي الخطايبة