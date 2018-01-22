قبرص.. متظاهرون يرشقون صحيفة انتقدت "غصن الزيتون"

أكدت مصادر صحفية قيام مئات المتظاهرين في الشطر التركي من قبرص برشق مقر صحيفة قبرصية تركية انتقدت عملية الجيش التركي في عفرين شمالي سوريا التي تستهدف الفصائل الكردية.

وتجمع نحو 500 شخص يحملون الأعلام التركية أمام مقر صحيفة "أفريكا"، ورشقوا مقرها بالبيض وزجاجات المياه، وكسروا ألواحا من الزجاج.

وأشارت مراسلة "فرانس برس"، إلى أن مجموعة من الأفراد تسلقوا واجهة المبنى ونزعوا شارته، مشيرة إلى أن الشرطة لم تتدخل لوقف المتظاهرين.

وتأتي أعمال العنف، في حين أن الصحيفة التي تنتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نشرت الأحد مقالا على صفحتها الأولى تحت عنوان "احتلال جديد من قبل تركيا".

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وتشن أنقرة منذ السبت عملية عسكرية واسعة في منطقة عفرين في شمال سوريا، وكثّفت غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على مواقع تابعة للوحدات الكردية، التي تتهمها تركيا بأنها "منظمة إرهابية"، لكن واشنطن تدعمها للتصدي لتنظيم "داعش" في سوريا.

وكان أردوغان انتقد بشدة الأحد الصحيفة، واصفا تغطيتها للعملية العسكرية التركية بأنها "غير أخلاقية"، وقال: "يدّعون بأن الجيش التركي يقوم باحتلال جديد بعد احتلال قبرص.. إنه أمر غير أخلاقي ومعيب"!

ودعا الرئيس التركي سكان شمال قبرص إلى عدم السكوت على ذلك.

المصدر: أ ف ب

هاشم الموسوي