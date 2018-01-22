فرنسا تتهم إيران بانتهاك مطلب تعليق برنامجها الصاروخي البالستي

اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان إيران بانتهاك شروط القرار الأممي، الذي يطالب طهران بوقف برنامجها للصواريخ البالستية القادرة على حمل الرؤوس النووية.

وخلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل، قال لودريان إن الوزراء الـ28 يعتزمون الإعراب عن مخاوفهم حيال نشاط إيران في اليمن ولبنان وسوريا "المزعزع" للاستقرار.

وأضاف: "سوف تتاح لنا الفرصة أيضا للتأكيد على موقفنا الذي يطالب بامتثال إيران لقرار الأمم المتحدة رقم 2231، الذي يحد من إمكانية حصول إيران على الصواريخ البالستية، ولا تحترمه".

ويدعو قرار الأمم المتحدة المرفق بالاتفاق النووي الدولي المبرم مع إيران لعام 2015، "إلى تعليق برنامجها للصواريخ البالستية القادرة على حمل رؤوس نووية، لـ8 سنوات، غير أن بعض الدول ترى أن هذه الصيغة لا تعتبر ملزمة لإيران.

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وكانت إيران قد ذكرت مرارا أن برنامجها الصاروخي دفاعي، ونفت أن تكون صواريخها مصممة لحمل رؤوس نووية.

وقال لو دريان أمس الأحد إنه سيتوجه إلى إيران في مارس المقبل، وإن فرنسا قد بدأت محادثات مع طهران لبحث برنامجها الصاروخي وأنشطتها الإقليمية، ألا أن الخارجية الإيرانية نفت اليوم إجراء محادثات حول هذا الموضوع، مضيفة أن طهران ليست بصدد مناقشة برنامجها الصاروخي مع أحد".

المصدر: لرويترز

متري سعيد