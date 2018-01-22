بينس أمام الكنيست: السفارة الأمريكية ستنقل إلى القدس العام المقبل

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس اليوم في كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي، أن سفارة بلاده ستنقل من تل أبيب إلى القدس قبل نهاية العام المقبل 2019.

وقال بينس في كلمته "في الأسابيع المقبلة ستقدم إدارتنا خطتها لفتح السفارة الأمريكية في القدس"، مضيفا "أن القدس هي عاصمة إسرائيل.. وعلى هذا النحو فإن الرئيس (دونالد) ترامب أصدر توجيهاته إلى وزارة الخارجية لبدء التحضير المبدئي لنقل سفارتنا".

وكان نائب الرئيس الأمريكي اعتبر اليوم أن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل خطوة تساعد في تحقيق السلام.

وقال خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس: "إنه لشرف عظيم أن أكون هنا في القدس عاصمة إسرائيل.. نحن على أعتاب مرحلة جديدة من مساعي تحقيق السلام وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

من جانبه أعرب نتنياهو عن شكره للرئيس الأمريكي على اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكان بينس وصل إلى إسرائيل مساء أمس في ختام جولة إقليمية شملت مصر والأردن.

المصدر: وكالات

علي جعفر