ممثلة هوليوودية: لم يتحرش بي أحد!

انقسم الوسط السينمائي العالمي إلى معسكرين غير متكافئين، أحدهما يطالب بفرض عقوبات مشددة على كل "وحش جنسي"، والآخر يطالب بالتروي وإبداء أكبر قدر من الحكمة.

وفي خضم هذا الجدل أعلنت بعض الممثلات المعروفات مثل كيرا نايتلي وزوي واناماكر، أنهما لم تتعرضا أبدا لأية مضايقات جنسية.

وقالت زوي واناماكر الممثلة البريطانية الأمريكية المعروفة بدورها "مدام تروك" في فيلم "هاري بوتر"، إنها لم تتعرض قط "للتحرش الجنسي".

ونقلت صحيفة "Mirror" عن الأخيرة، أنها بدأت حياتها المهنية في السبعينات من القرن الماضي، عندما كان التحرش يعتبر من الأمور البديهية في صناعة السينما والتلفزيون.

وتؤكد أن إحدى زميلاتها، وهي محررة سيناريو، طالما اشتكت لها من ذلك، فيما تعرب زوي عن استغرابها لعدم تعرضها للتحرش الجنسي ولو لمرة واحدة طيلة حياتها.

وقالت إنها تضم صوتها إلى الأصوات القليلة لتدافع عن المنتج المعروف هارفي وينشتاين، وتعتبر ما يجري ليس أكثر من محاولات "لصيد الأشباح".

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وشددت على أن كل ما يقال يثير الشكوك، إذ بعد مرور نصف قرن ترفع إحداهن رأسها لتقول: "تعرضت للاغتصاب في ذلك المكان وفي تلك الفترة".

"حسنا، لماذا التزمت الصمت طوال هذا الوقت، وماذا كنت تنتظرين؟"، وأضافت أن ما يجري أثار في نفسها القلق والإحباط.

وتجدر الإشارة إلى أن زوي واناماكر من مواليد نيويورك وبدأت مسيرتها الفنية في المسرح وبدأت الظهور على الشاشات منذ 1971.

المصدر: rg.ru

ادوارد سافين