قتلى وجرحى بانفجار جنوبي تايلاند

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 18 آخرون اليوم الاثنين في مقاطعة يالا جنوبي تايلاند جراء انفجار دراجة نارية ملغومة في سوق شعبي.

وقال روناسيلب فوسارا قائد الشرطة بالمنطقة الجنوبية، إن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة يدوية الصنع داخل خزان وقود دراجة نارية ركنت أمام سوق للمواد الغذائية في يالا على 1080 كيلومترا جنوبي بانكوك.

وذكرت الشرطة أن المصابين نقلوا إلى مستشفى محلى حيث فارق الحياة 3 منهم في وقت لاحق متأثرين بجروحهم.

وتشتبه الشرطة في أن المسؤولين عن الهجوم من متمردي المنطقة لأنهم استخدموا نفس النوع من القنابل المستخدمة في هجماتهم المتفرقة خلال الأعوام الماضية.

يذكر أن تايلاند دولة ذات أغلبية بوذية، لكن جنوبي البلاد ذا الأغلبية المسلمة يعاني حركة تمرد أسفرت عن مقتل أكثر من 6500 شخص منذ 2004.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله