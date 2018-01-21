نتنياهو لعباس: لا بديل عن الوساطة الأمريكية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موجها كلامه للرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه "لا بديل عن الوساطة الأمريكية في عملية السلام".

وأضاف نتنياهو خلال اجتماع حضره السفراء الإسرائيليون المعتمدون في الخارج: "نرحب هذا المساء بنائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، وهو صديق كبير لإسرائيل. إنه هبط هنا ونحن نرحب به بحفاوة وبفخر. سأبحث معه ملفين وهما السلام والأمن".

وتابع قائلا: "أوجه رسالة إلى أبو مازن: من ليس مستعدا لبحث السلام مع الأمريكيين، لا يريد السلام".

وكان عباس، صرح في عدة مناسبات بأن "الولايات المتحدة اختارت أن لا تكون وسيطا نزيها للسلام"، ورفض استقبال نائب الرئيس الأمريكي تعبيرا عن رفض الفلسطينيين لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

وصل بينس، إلى إسرائيل قادما من عمان في زيارة رسمية تستغرق يومين، وتأتي في إطار جولة شرق أوسطية، شملت الأردن ومصر.

المصدر: RT

علي الخطايبة