وزير الدفاع الأمريكي يبدأ جولة آسيوية

بدأ وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس جولة آسيوية تستغرق أسبوعا تشمل إندونيسيا وفيتنام، وسط مساع أمريكية لتعزيز التعاون العسكري مع هذين البلدين.

وقال ماتيس للصحفيين: "نحن نتشارك المحيط الهادئ.. محيط يحمل صفة الهدوء ونأمل بأن يبقى هادئا بما يضمن ازدهار الدول التي تستخدمه وتعيش فيه".

وأضاف: "أريد التشديد على أننا نحترم سيادة البلدان الآسيوية.. نحن نعتبر أن لا أحدا يجب أن يهيمن على خياراتها الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية".

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وسيصل وزير الدفاع الأمريكي الاثنين إلى جاكرتا، ويلتقي في اليوم التالي الرئيس جوكو ويدودو ووزير دفاعه رياميزارد رياكودو لبحث التعاون البحري مع الأرخبيل الممتد من المحيط الهندي إلى المحيط الهادئ.

وينوي ماتيس في فيتنام إجراء محادثات تتناول حرية الملاحة في بحر الصين، حيث وسعت بكين رقعة نفوذها في السنوات الأخيرة عبر إنشاء قواعد عسكرية في جزر متنازع عليها.

المصدر: أ ف ب

هاشم الموسوي