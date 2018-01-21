فيديو.. استهداف دبابة تركية في عفرين السورية

ذكرت وكالة تاس نقلا عن "فيرات الكردية" أن القوات الكردية أظهرت مقاومة شرسة خلال تصديها لعملية "غصن الزيتون" التي بدأها الجيش التركي في مدينة عفرين شمالي سوريا.

ونقلت وكالة "Firat" عن شهود عيان أن الوحدات الكردية تمكنت من تدمير 3 دبابات تابعة للجيش التركي، وأظهر تسجيل فيديو، نشر على الإنترنت، لحظة مهاجمة القوات الكردية لدبابة "Leopard 2А4".

ويرى خبراء عسكريون أن الجزء الخلفي من الدبابة التركية المستهدفة وهي من صنع ألمان غير محمي، ما يسهل إصابتها من قبل المسلحين.

ونشرت مواقع إعلامية شريط فيديو يظهر استهداف دبابة تركية في عفرين، لكن الإصابة كما يبدو لم تحدث أضرارا جسيمة.

ولم يتسن لـ RT التأكد من صحة الفيديو وتوقيته.

المصدر: تاس+ وكالات