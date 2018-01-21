مقتل 12 شخصا بانفجار لغم غربي أفغانستان

قتل 12 مدنيا على الأقل، جراء انفجار لغم في ولاية هراة غربي أفغانستان، حسبما أفاد عبد الأحد ولي زاد، المتحدث باسم شرطة الولاية.

ونقلت قناة "tolonews" الأفغانية، عن ولي زاد، قوله: "الأعداء والإرهابيون، وضعوا لغما على طريق في منطقة غولران، سعيا منهم لقتل السكان.. وقع الانفجار عند منتصف النهار تقريبا، وقتل 12 شخصا وجرح آخر".

وأوضح المتحدث باسم الشرطة المحلية، أن القتلى "عمال كانوا يستقلون حافلة متجهة إلى مدينة غولران".

ولم تعلن أي جهة من الجماعات المتطرفة الناشطة في المنطقة مسؤوليتها عن التفجير.

وشهدت مواقع المسلحين في الولايات الأفغانية الشرقية والجنوبية، وكذلك شمالي البلاد مؤخرا تعزيزات كبيرة، وأعلن قادة ميدانيون وأعضاء الجماعات المسلحة ولاءهم لتنظيم "داعش".

المصدر: تاس