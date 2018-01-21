الاشتراكيون يمدون يدهم لميركل

صوت الاشتراكيون الديمقراطيون الألمان اليوم الأحد لصالح الدخول في مفاوضات مع تحالف المحافظين بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لتشكيل ائتلاف كبير.

وصوت مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي بأغلبية ضئيلة ( 362 مندوبا بـ "نعم" من أصل 642) على مبدأ تشكيل ائتلاف كبير مع الاتحاد المسيحي بزعامة ميركل.

وكانت المستشارة الألمانية أخفقت في نوفمبر/ تشرين الثاني في التوصل إلى تفاهم مع حزب الخضر والليبراليين، وبذلك لم يعد أمامها لتشكيل سلطة تنفيذية تملك أغلبية في البرلمان، سوى التحالف مجددا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو الحل المفضل لديها، مقابل الذهاب إلى حكومة أقلية.

المصدر: وكالات

علي جعفر