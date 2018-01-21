تحطم مروحية "أباتشي" في كاليفورنيا ومقتل طياريها

لقي طيار وملّاح مروحية "أباتشي" أمريكية مصرعهما اليوم، إثر تحطم طائرتهما خلال مهمة تدريبية جنوبي كاليفورنيا.

وقال جاسون براون المتحدث باسم الجيش الأمريكي إن التحقيق مستمر في الحادث، مشيرا إلى أنه وقع قرب مركز التدريب الوطني في فورت إروين جنوبي كاليفورنيا.

وأشارت المصادر إلى أن قاعدة الطاقم والطائرة كانت في فورت كارسون في ولاية كولورادو وأن المروحية لدى تحطمها، كانت في عملية تدريب روتينية في القاعدة الواقعة في صحراء موجافي.

المصدر: رويترز

نتاليا عبدالله