أهم نقاط استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية الجديدة
AFP STAFF
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كشف البنتاغون اليوم الجمعة عن استراتيجية الدفاع الوطني الجديدة، وهذه أهم نقاطها:
- المنافسة الاستراتيجية الطويلة الأمد مع الصين وروسيا من الأولويات الرئيسية للبنتاغون
- منافسة الدول العظمى وليس الإرهاب مركز اهتمام الأمن الوطني الأمريكي
- روسيا تسعى إلى تقسيم الناتو وتغيير الأوضاع السياسية والأمنية في أوروبا والشرق الأوسط لصالحها
- إيران وكوريا الشمالية تهددان الاستقرار الإقليمي والعالمي
- الولايات المتحدة ستواصل محاربة الإرهاب
- هيئة الأركان المشتركة الأمريكية ستسعى لردع العدوان في 3 مناطق رئيسية هي منطقة المحيطين الهندي والهادي وأوروبا والشرق الأوسط
- الولايات المتحدة ستعمل على تطوير تحالفات للحفاظ على ما تم تحقيقه في أفغانستان والعراق وسوريا
- تحديث الثلاثي النووي مع التركيز على الدفاع الصاروخي
- الولايات المتحدة تعتزم "بناء قوة فتاكة أكثر" وتعزيز التحالفات التقليدية
المصدر: وكالات
أنطون زوييف
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