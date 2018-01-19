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أهم نقاط استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية الجديدة

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أهم نقاط استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية الجديدة
AFP STAFF
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كشف البنتاغون اليوم الجمعة عن استراتيجية الدفاع الوطني الجديدة، وهذه أهم نقاطها:

  • المنافسة الاستراتيجية الطويلة الأمد مع الصين وروسيا من الأولويات الرئيسية للبنتاغون
  • منافسة الدول العظمى وليس الإرهاب مركز اهتمام الأمن الوطني الأمريكي
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وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس مواجهة روسيا والصين في صلب استراتيجية البنتاغون الجديدة

  • روسيا تسعى إلى تقسيم الناتو وتغيير الأوضاع السياسية والأمنية في أوروبا والشرق الأوسط لصالحها
  • إيران وكوريا الشمالية تهددان الاستقرار الإقليمي والعالمي
  • الولايات المتحدة ستواصل محاربة الإرهاب
  • هيئة الأركان المشتركة الأمريكية ستسعى لردع العدوان في 3 مناطق رئيسية هي منطقة المحيطين الهندي والهادي وأوروبا والشرق الأوسط
  • الولايات المتحدة ستعمل على تطوير تحالفات للحفاظ على ما تم تحقيقه في أفغانستان والعراق وسوريا
  • تحديث الثلاثي النووي مع التركيز على الدفاع الصاروخي
  • الولايات المتحدة تعتزم "بناء قوة فتاكة أكثر" وتعزيز التحالفات التقليدية

المصدر: وكالات

أنطون زوييف

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