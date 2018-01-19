أهم نقاط استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية الجديدة

كشف البنتاغون اليوم الجمعة عن استراتيجية الدفاع الوطني الجديدة، وهذه أهم نقاطها:

المنافسة الاستراتيجية الطويلة الأمد مع الصين وروسيا من الأولويات الرئيسية للبنتاغون

منافسة الدول العظمى وليس الإرهاب مركز اهتمام الأمن الوطني الأمريكي

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روسيا تسعى إلى تقسيم الناتو وتغيير الأوضاع السياسية والأمنية في أوروبا والشرق الأوسط لصالحها

إيران وكوريا الشمالية تهددان الاستقرار الإقليمي والعالمي

الولايات المتحدة ستواصل محاربة الإرهاب

هيئة الأركان المشتركة الأمريكية ستسعى لردع العدوان في 3 مناطق رئيسية هي منطقة المحيطين الهندي والهادي وأوروبا والشرق الأوسط

الولايات المتحدة ستعمل على تطوير تحالفات للحفاظ على ما تم تحقيقه في أفغانستان والعراق وسوريا

تحديث الثلاثي النووي مع التركيز على الدفاع الصاروخي

الولايات المتحدة تعتزم "بناء قوة فتاكة أكثر" وتعزيز التحالفات التقليدية

المصدر: وكالات

أنطون زوييف