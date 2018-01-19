غاندي المرأة التي غيّرت تاريخ الهند!

في مثل هذا اليوم استلمت أنديرا غاندي رئاسة الحكومة الهندية، ومنذ ذلك التاريخ بدأت بلادها العد التنازلي لمرحلة جديدة أخرجت الهند من الحرب والأزمات وأرست دعائم ثورة اقتصادية.

تعتبر أنديرا غاندي أشهر سياسية هندية، فقد شغلت منصب رئيس وزراء الهند لثلاث فترات متتالية (1966-1977) والفترة الرابعة (1980-1984)، التي انتهت باغتيالها على يد أحد المتطرفين السيخ.

تأثرت غاندي بالزعيم الهندي غاندي فصاروا يسمونها أنديرا غاندي، واشتغلت بالعمل السياسي في وقت مبكر، اعتقلت هي وزوجها عام 1942 بسبب نشاطهما السياسي وقضى الاثنان في السجن 13 شهرا، وبعد تولي والدها رئاسة الوزراء أصبحت أنديرا مساعدته ورافقته في معظم رحلاته الداخلية والخارجية.

В этот день в 1966 г. Индира Ганди стала премьер-министром Индии и начала выводить страну из войн, кризисов и нищеты. pic.twitter.com/TTKdwXh5LD — Исторические Фото (@HistoryFoto) 19 января 2018 г.

في التاسع عشر من يناير/كانون الأول من عام 1966 اختيرت غاندي لمنصب رئاسة وزراء الهند خلفا لشاستري الذي مات في العام ذاته.

وغاندي هي المرأة الثانية التي تنال منصب رئيس الوزراء في العالم بعد سيريمافو باندرانايكا في سريلانكا، واشتهرت أنديرا بميلها نحو فكرة عدم الانحياز.

وازدهرت الهند في عهدها وتطوّرت في مختلف المجالات، وخاصة العسكرية، إذ تمكنت من إنتاج القنبلة النووية.

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واغتيلت غاندي عام 1984 على يد حرّاسها الشخصيين من طائفة السيخ، على إثر فض اعتصامهم في "معبد الشمس" مطالبين باستقالتها، بعدما أمرت الجيش باقتحام المعبد والقضاء على المعتصمين.

المصدر: وكالات

هاشم الموسوي