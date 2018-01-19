نجاح المفاوضات حول دونباس لا يعتمد على مكان عقدها

علقت بيلاروس على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل حلبة مفاوضات تسوية النزاع في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا من مينسك إلى حلبة أخرى، معتبرة أن مكان التفاوض لا يؤثر على نجاحه.

وأكد وزير خارجية بيلاروس فلاديمير ماكيه أن نجاح المفاوضات يعتمد بالدرجة الأولى على رغبة طرفي النزاع بوقف سفك الدماء، ويمكن نقلها حتى إلى القطب الجنوبي إذا كان المكان سر نجاحها.

وشدد على أن نجاح المفاوضات يتطلب توفر الاهتمام الحقيقي بالتسوية لدى الأطراف الأخرى المعنية.

وأعاد الوزير إلى الأذهان أن بلاده لم "تتوسل" إلى أحد لعقد المفاوضات في عاصمتها مينسك، بل جاء اختيارها بطلب من زعماء دول "رباعية نورماندي".

وأضاف: "بخلاف الآخرين، لا تلهث بيلاروس وراء لقب "صانعة السلام"، إلا أن النزاع يجري في منطقتها وداخل عائلتها، وهذا ما يسوغ اهتمامنا بالتسوية".

وأشار إلى أن بلاده اقترحت خيارات مختلفة لحل هذه الأزمة، وأعربت عن استعدادها لضمان مراقبة الحدود الأوكرانية الروسية وخطوط التماس، وإرسال قوات حفظ سلام بيلاروسية.

إقرأ المزيد

وكان رئيس كازاخستان نور سلطان نزاربايف الذي يزور لولايات المتحدة، قد أعلن أن الرئيس ترامب اقترح نقل المفاوضات حول دونباس من مينسك إلى مدينة أخرى.

وأضاف نزاربايف: "ترامب دعا إلى نقل المفاوضات إلى مكان آخر، فرددت عليه: لنفعل بذلك".

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين