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مقتل مغني راب ألماني في غارة جوية بسوريا

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مقتل مغني راب ألماني في غارة جوية بسوريا
AJPlus
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قُتل مغني راب ألماني تحول إلى جهادي في تنظيم داعش، وذلك في غارة جوية بسوريا، حسب ما أفاد موقع سايت الأمريكي لمتابعة المواقع الجهادية.

وكان دينيس كوسبيرت المعروف باسم الشهرة "ديسو دوغ" وبالكنية "أبو طلحة الألماني"، أحد أشهر المقاتلين الأجانب في التنظيم، وظهر في عدة تسجيلات دعائية أحدها كان فيه على ما يبدو ومعه رأس مقطوعة.

ولقي كوسبيرت المولود في ألمانيا من أصول غانية، حتفه الأربعاء في غارة جوية على بلدة غرانيج في محافظة دير الزور غرب سوريا، بحسب الترجمة الإنجليزية لموقع سايت نقلا عن مؤسسة الوفاء الإعلامية المؤيدة للتنظيم.

وكانت مصادر عدة أعلنت في السابق مقتل كوسبيرت، من بينها وزارة الدفاع الأمريكية، التي قالت إنه قتل في غارة جوية على سوريا في أكتوبر عام 2015، إلا أنها اعترفت بعدها بأن كوسبيرت نجا على ما يبدو.

وقالت مصادر "جهادية" في أبريل عام 2014، إن كوسبيرت قتل في سوريا لكنها تراجعت بعد ذلك.

يذكر أن كوسبيرت تزوج من مترجمة مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي) التي كُلفت بالتجسس عليه. وبحسب وثائق قضائية أمريكية، فإن دانييلا غرين المترجمة الفدرالية التي تحمل تصريحا أمنيا عاليا، تسللت إلى سوريا في يونيو عام 2014 لتتزوج كوسبيرت بعد أن انجذبت إليه.

واعتقلت غرين عند عودتها إلى الولايات المتحدة بعد أقل من شهرين على توجهها إلى سوريا، وأقرت بأنها "قدمت تصريحات كاذبة حول إرهاب دولي"، وقضت بعدها عقوبة بالسجن لمدة عامين.

وكان كوسبيرت من أبرز مجندي التنظيم الجهادي، ووفقا لمسؤولين أمريكيين، فإن كوسبيرت هدد الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما، وشجع مسلمين غربيين على شن هجمات مستلهمة من التنظيم.

المصدر: أ ف ب

متري سعيد

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