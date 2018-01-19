روماني يعثر على وثيقة تثبت أنه ابن هتلر!

أعلن متقاعد من رومانيا أنه عثر على دليل يثبت أنه ابن بالمعمودية للزعيم النازي أدولف هتلر.

ونقلت بوابة "Monitorul" الإخبارية عن أدولف إرنست شتيدلر، البالغ من العمر سبعة وسبعين عاما، أن هتلر عمّده، لكنه لم يتمكن من إثبات ذلك إلى أن حصل على الجنسية الألمانية.

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وأفاد المسن الروماني بأنه ولد في 25 أبريل/نيسان 1941، في مخيم أقيم لذوي العرق الألماني قرب الحدود النمساوية، وكان أول طفل يولد هناك.

وذكر شتيدلر أن الزعيم النازي هتلر وعد بأن يعمد أول مولود في المخيم، مؤكدا أن هتلر حمله بين يديه حين كُتبت شهادة ميلاده.

وكان والدا المعني من الألمان، لكنهما عاشا في رومانيا قبل أن ينتقلا إلى ألمانيا، إلا أن العائلة عندما انتهت الحرب العالمية الثانية، انتقلت إلى رومانيا.

ووفق شهادة هذا المسن، أحرقت والدته شهادة الميلاد، لكنها ذكرت له أنه سمي على شرف هتلر الذي عمده.

وعقب حصول شتيدلر على الجنسية الألمانية، تمكن من الوصول إلى الأرشيف المحفوظ، وعثر على شهادة ميلاده، وقد نشر المصدر صورة عنها.

وتفيد بوابة "Monitorul" بأن شتيدلر على يقين بأن هذه الوثيقة دليل قاطع على أنه ابن الزعيم النازي إدولف هتلر بالمعمودية.

المصدر: نوفوستي

محمد الطاهر