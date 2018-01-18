العثور على 33 جمجمة بشرية غربي المكسيك

عثرت الشرطة المكسيكية على 33 جمجمة بشرية مدفونة في منطقة غربي المكسيك في أحدث اكتشاف من نوعه.

وقال مسؤول في حكومة ولاية "ناياريت"، طلب عدم نشر اسمه: "حتى الآن عثرنا على 33 جمجمة، كلها في ذات المنطقة، ولم يتضح بعد هوية أصحاب الجماجم أو سبب دفنها في 3 مقابر قريبة من سطح الأرض".

وأضاف: "التحقيقات تجري في الموقع منذ يوم السبت، ومن المحتمل العثور على رفات بشرية أخرى".

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و"ناياريت" من بين الولايات التي تعاني زيادة كبيرة في أعمال القتل المتصلة بالأنشطة الإجرامية وتجارة المخدرات، الأمر الذي دفع جرائم القتل إلى مستويات قياسية في المكسيك في عام 2017.

وكانت السلطات الأمريكية ألقت القبض على المدعي العام لولاية "ناياريت" في سان دييغو العام الماضي، واتهمته بتهريب المخدرات.

المصدر: رويترز

هاشم الموسوي