موسكو: تجب معاقبة ناشري معلومات حول حسابات السفارة الروسية في واشنطن

طالبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم من السلطات الأمريكية معاقبة من نشر مؤخرا معلومات حول حسابات السفارة الروسية وموظفيها في الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "مما يثير القلق الشديد أن موقع (بازفيد)، الذي يدعي بأنه بوابة إخبارية، وهو في الواقع أداة إعلامية للخدمات الخاصة الأمريكية، نشر في 17 يناير/ كانون الثاني، دفعة جديدة من المعلومات السرية حول معاملات المؤسسات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة وعدد من موظفي سفارتنا، الحاليين والسابقين"، مؤكدة أن هذه التسريبات لا يمكن أن تحدث دون علم السلطات الأمريكية.

وتابع البيان أن موظفي هذا المصدر الإخباري "اعترفوا بأنهم عندما حاولوا الحصول على تعليق من دبلوماسيينا، استخدموا معلوماتهم (الدبلوماسيين) الشخصية من بياناتهم المصرفية"، موضحا أنه من المستحيل الحصول على مثل هذه البيانات دون تفويض من الهيئات الحكومية الأمريكية.

واعتبر أن التعدي على حرمة حسابات السفارة الروسية وموظفيها، الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية هو اقتراف "رسمي" من قبل واشنطن.

المصدر: وكالات

علي جعفر