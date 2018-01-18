العواصف تخلف قتلى وتشل حركة المطارات والقطارات في أوروبا

تسببت العواصف العنيفة التي اجتاحت مناطق في شمال أوروبا بسقوط 7 قتلى في هولندا وألمانيا وبلجيكا وشلت حركة القطارات كما أدّت لإغلاق مطار أمستردام.

وتعد هولندا أكبر المتضررين بسبب الرياح الشتوية العاتية، التي اجتاحتها من بحر الشمال، ولقي 3 أشخاص مصرعهم بسبب تساقط الأشجار.

وعلّقت السلطات مطار سخيبول في العاصمة أمستردام كل الرحلات لفترة وجيزة اليوم، بعد أن وصلت سرعة الرياح إلى 140 كم في الساعة، وألغيت نحو 260 رحلة، واضطر المطار أيضا إلى إغلاق مداخل في قاعات المغادرة بعد أن تطايرت قطع من سقفه.

وذكرت إدارة المطار في تغريدة على "تويتر" أن "كل حركة النقل الجوي علقت حتى إشعار آخر"، واستؤنفت الرحلات تدريجيا بعد نحو ساعتين.

وفي هولندا كذلك توقفت حركة القطارات على مستوى البلاد وبعض خدمات النقل للحافلات والترامواي بعد صدور أقصى درجة تحذير من سوء الأحوال الجوية، ورفعت هيئة الأرصاد الوطنية تحذيرها إلى الحد الأعلى الأحمر.

Trees are falling down on the highways and streets in the Netherlands as a major windstorm continues to cause damage in parts of the country. Authorities have warned people to get off the roads.

Video: @RobH1913pic.twitter.com/ZLARMuD5FO — BNL NEWS (@BreakingNLive) January 18, 2018

وتناقل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي لقطات أظهرت الرياح وهي تطيح بأشخاص وحاويات شحن وأسقف منازل في مدينتي روتردام ولاهاي.

وأعلنت هيئة المرور الهولندية أن 25 شاحنة كبيرة انقلبت بسبب الرياح الشديدة، ما تسبب باختناقات مرورية على ست من الطرق الرئيسية في البلاد.

BREAKING VIDEO: A windstorm in the Netherlands with wind gusts of up to 140 km/h is currently blowing people over in the streets of The Hague.

Video: @arnoutvospic.twitter.com/1tps2ANJKI — BNL NEWS (@BreakingNLive) January 18, 2018

وفي بلجيكا المجاورة لقيت امرأة مصرعها باصطدام سيارة كانت تقودها بشجرة على بعد 35 كم جنوب بروكسل.

أما في ألمانيا فقد قتل 3 أشخاص بسبب سقوط أشجار في مناطق مختلفة من البلاد. وألغيت عدد من الرحلات الجوية في ألمانيا في مطاري دوسلدورف وميونيخ، كما أعلنت هيئة السكك الحديد الألمانية "دويتشه بان" إيقاف رحلات القطار طويلة المدى.

المصدر: وكالات

علي جعفر