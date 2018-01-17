مفجر حي تشيلسي ينشر التطرف في السجن!

قال مدعون أمريكيون إن الرجل المنحدر من نيوجيرسي، الذي أدين العام الماضي بزرع قنبلتين في حي تشيلسي بمنطقة مانهاتن، حاول شحن زملائه في السجن بالفكر المتطرف عبر الترويج لـ"داعش".

ويواجه أحمد خان رحيمي، 29 عاما، حكما بالسجن المؤبد وفقا للقانون الاتحادي، بعدما أدين في أكتوبر/تشرين الأول بـ8 تهم، منها استخدام سلاح دمار شامل وتفجير مكان عام. ومن المقرر صدور الحكم عليه في 13 فبراير/شباط.

وقال المدعون في محكمة مانهاتن الاتحادية، أمس الثلاثاء، إن رحيمي قام منذ إدانته بتوزيع "دعاية إرهابية" على نزلاء آخرين في سجن بمانهاتن.

وأضافوا أن المواد شملت أعدادا من مجلة "إنسباير" التابعة لـ"داعش"، وخطابات لزعيمي "القاعدة" السابقين أنور العولقي، وأسامة بن لادن.

ووجد موظفو السجن ضمن متعلقات رحيمي، دليل عناوين يحوي أسماء نزلاء آخرين متهمين بقضايا متعلقة بالإرهاب.

وأفاد المدعون بأن من النزلاء الآخرين هم:

ساجمير علي محمدي، المتهم بمحاولة مساعدة ضابط سري من ضباط إنفاذ القانون على السفر إلى سوريا للانضمام لداعش.

مهند محمود الفارخ، الذي أدين في سبتمبر/أيلول بمساعدة القاعدة على التخطيط لهجوم بسيارة ملغومة على قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان.

مالك عليم جونز، الذي أقر بالذنب في سبتمبر/أيلول في التآمر لدعم حركة الشباب الإسلامية في الصومال.

المصدر: رويترز

رُبى آغا