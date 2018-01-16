باريس تستبعد ظهور مخيم جديد للمهاجرين في كاليه

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بألا تسمح سلطات بلاده من جديد بظهور مخيم للمهاجرين غير الشرعيين قرب مدينة كاليه.

وأكد ماكرون أثناء زيارته إلى كاليه أن الأجهزة الأمنية الفرنسية عملت كل ما في وسعها لوقف الهجرة غير الشرعية من فرنسا إلى بريطانيا، حيث فككت العام الماضي 24 شبكة متخصصة في تهريب المهاجرين، واعتقلت 24 ألف أجنبي لم يكن لهم حق الإقامة في فرنسا.

ووصف الرئيس الفرنسي تصريحات المنظمات الإنسانية حول استخدام عناصر الأمن الفرنسي القوة المفرطة ضد المهاجرين بـ"الكاذبة" ودعا رجال الشرطة الفرنسية إلى احترام القانون وعدم مصادرة أمتعة المهاجرين.

المصدر: "تاس"

ألكسندر توميلين